Mardi (28/02/12)

Piratage





Une personne s'est introduite sur certains jouebs et en a effacé certaines données. J'ai arrêté le serveur aujourd'hui pour corriger les failles qui ont permis l'intrusion et réparer les dégâts. J'ai du remettre une sauvegarde d'il y a 2 jours malheureusement, les articles et commentaires publiés depuis ne sont plus visibles, désolé.J'aurais aimé pouvoir vous dire que c'est l'oeuvre d'un anonyme pirate russe ou chinois, mais il s'agit d'un utilisateur de Joueb.com qui n'apprécie sans doute plus la plateforme aujourd'hui, et qui du coup souhaite la gâcher pour tout le monde.Je suis franchement dégouté. Cela fait 15 ans maintenant que je crée et construis sur le web, et je ne comprendrai jamais les personnes qui ne songent qu'à détruire.Je rappelle à cette personne que toutes ses actions sont enregistrées et que ses agissements sont sanctionnés par l'article 323-1 du code pénal et sont passibles de prison (sans doute plus agréable que celle réservée aux pirates chinois, mais 5 ans ça peut être long) : " Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende." "Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende." "Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende."



Ecrit par Biz , à 00:03 dans la rubrique "Bugs".

Jeudi (16/02/12)

Indisponibilité et changement de serveur

Le serveur de Joueb.com a subi une attaque et a été mis hors ligne en fin de matinée. J'ai commandé, reçu et installé un nouveau serveur pour le remplacer, sur lequel j'ai transféré les données des jouebs. Je suis en train de progressivement remettre tout en place, mais il va certainement falloir plusieurs jours. Merci de votre compréhension et de votre patience.



Stéphane / Biz.

Ecrit par Biz , à 23:34 dans la rubrique "Bugs".

Mardi (21/12/10)

Joyeux Noël !





Comment ça va dans le petit monde de Joueb.com en ce moment ?Il va falloir qu'on fête les 10 ans de Joueb.com l'année prochaine. :-) C'est fou comme le temps passe vite quand on est vieux ;-)De mon côté je suis en train de créer des portails thématiques de blogs : j'ai commencé par la cuisine et la mode . Bientôt tout le reste : livres, voyages etc.. :-) Si vous avez des idées ou suggestions, je suis très preneur.Joyeuses fêtes à toutes et tous !

Ecrit par Biz , à 00:40 dans la rubrique "Nouvelles".

Mardi (19/01/10)

Un dîner à Paris ?



Ca vous dirait un dîner Joueb à Paris ? Si oui, venez le dire sur http://aide.joueb.com/news/un-diner-a-paris

Ecrit par Biz , à 11:19 dans la rubrique "Nouvelles".

Mardi (17/04/07)

Nouvelle version du code

J'ai mis à jour le code de Joueb.com. Il y a de nombreux petits (et gros) changements (par exemple des urls plus belles, un anti-spam captcha), la dernière mise à jour date de plusieurs mois. Il risque d'il y avoir quelques soucis techniques, le temps que je remette bien tout à plat. N'hésitez pas à me signaler les bugs en commentaire de cet article pour que je puisse les corriger. Merci !



Ecrit par Biz , à 19:32 dans la rubrique "Nouvelles".

Samedi (17/03/07)

Bienvenue sur le nouveau serveur !

Le déménagement de Joueb.com sur un nouveau serveur est terminé. Merci de me signaler les éventuels problèmes pour que je puisse les corriger.

Ecrit par Biz , à 12:06 dans la rubrique "Nouvelles".

Jeudi (15/03/07)

Déménagement en cours

Je suis en train de transférer les données de l'ancien serveur vers le nouveau. Si tout fonctionne comme prévu, le déménagement sur un serveur beaucoup plus puissant et rapide devrait être terminé d'ici demain (vendredi) soir. :-)

Ecrit par Biz , à 23:23 dans la rubrique "Nouvelles".

Samedi (10/03/07)

Nouveau serveur

Je suis en train d'installer un nouveau serveur pour remplacer le serveur actuel de Joueb.com. Le nouveau est beaucoup plus puissant, celà devrait permettre de résoudre les problèmes de lenteur que l'on a actuellement. Plus d'informations bientôt. :-)



Ecrit par Biz , à 15:46 dans la rubrique "Nouvelles".

Lundi (29/01/07)

Rencontre sur Metz

Peut être que quelques personnes seront disponibles pour une rencontre le 6 février à Metz ?



Le rendez-vous est fixé devant la colonne de Merten (entrée de la rue Serpenoise - Rue piétonne) vers 19h et je serais heureuse de vous rencontrer pour parler de Joueb.com et de ce que vous faites de vos jouebs.





Ecrit par Delphine , à 17:35 dans la rubrique "Nouvelles".

Jeudi (14/09/06)

Attaques de spammeurs

--> Sauvez Internet, mangez un spammeur

Le serveur de Joueb.com est actuellement attaqué brutalement par des spammeurs (plus d'un million de tentatives de spam en 5 jours). Je suis en train de mettre en place des filtres pour les bloquer le plus en amont possible. Ce sont ces attaques qui sont la cause des périodes de lenteur ou d'innaccessibilité. Toutes mes excuses pour les désagréments causés.