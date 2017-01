L'En Dehors

Samedi 31 Décembre 2016

Des hackeurs chinois volent les données de grands cabinets d’avocats américains

Question juive ; La Tribu, La Loi, L'espace / Ilan Halevi

Les voeux de Mediapart pour 2017, avec Assa Traoré

Coeurderoy, anarchiste enragé ou illuminé ?

Samedi 21 janvier 2017 : INAUGURATION DE L’ETOILE NOIRE !

Le programme de la journée sera bientôt ici. Nous occupons désormais les lieux. Nous tenons à remercier toutes et tous ceux qui ont participé à la souscription, et nous incitons tous les autres à le faire*... car nous n’avons pas encore réuni la totalité des fonds nécessaires à ce beau projet. Nous espérons que vous serez nombreuses et nombreux à embarquer dans cette nouvelle aventure.

Montpellier: Ouverture d’Utopia 003

Lu sur [Squat!net] : "En 2014, entre 450 et 600 personnes dont 50 enfants, selon les estimations des acteurs sociaux du terrain de l’urgence sociale, se trouvaient sans toit sur la tête. Entre mars 2014 et mars 2016, Utopia 001 et Utopia 002 ont accueilli 636 personnes, permettant, entre autres, à 123 Utopiens de retrouver le droit commun (prise en charge par l’un des dispositifs existants ou en autonomie dans une location).Devant les difficultés criantes des dispositifs de la veille sociale à endiguer un phénomène d’ampleur : la misère grandissante et le nombre croissant de personnes qui tombent tous les jours sous le seuil de pauvreté. (1,4 millions en région L-R) Le manque de places d’hébergement sur le territoire de l’Hérault est représentatif de l’urgence sociale sur le territoire: 1,4 places/1000 habitants (moyenne nationale 4/1000), c’est à dire plus de 80% de réponses négatives au 115, faute de places.Lire la suite ici