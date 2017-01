L'En Dehors

Lundi 09 Janvier 2017

Au Royaume-Uni, la privatisation des chemins de fer déraille

Evasion Fiscale. Alors que s'ouvre le procès d'un Faucheur De Chaises, jetons un œil au casier judiciaire des banques

"Pourquoi l'ouverture du centre commercial Ikea de Caen concerne-t-elle toute la France ?"

La révolte se répand au Mexique : compilation de photos et vidéos de ces deux derniers jours

Barbara Demeneix, spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens

Migrants : des policiers parisiens interviennent "pour retirer les couvertures"

Quatre militants arrêtés pour aide aux migrants dans la vallée de la Roya

Appel des grévistes de la FNAC des Champs Elysées : soyons nombreux pour les soutenir ce mercredi !

Dimanche 08 Janvier 2017

Emile Pouget chez Bertillon à la Préfecture de police

Le « trou de la Sécu » en quelques chiffres

[VIDEO] Cédric Herrou, agriculteur de la Roya, explique sa démarche de secours aux exilés, réfugiés

Le concert des puissants

Lu sur Raisons d'agir : "Comment se peut-il que la structure du pouvoir tienne malgré tout, y compris le discrédit et, parfois même, la nullité de ceux qui l’exercent ? Ce livre explicite le processus par lequel l’inégale distribution de ressources économiques, culturelles et institutionnelles se reproduit. Et instille chez les dominants un rapport singulier au monde social. De la formation dans les grandes écoles à la gestion oligopolistique des marchés, en passant par la fréquentation de lieux à la sociabilité exclusive, ces gens bien nés ne se sentent pas toujours tenus de suivre la règle commune. Ils n’excluent jamais la possibilité de s’en exempter. Placés au sommet des principales hiérarchies institutionnelles, grands patrons, hommes politiques et hauts fonctionnaires s’affrontent souvent, sans que leurs rivalités personnelles ne modifient l’ordre établi.

Pour mener l’enquête, les auteurs ont mobilisé des matériaux issus de sources variées : annuaires biographiques et registres mondains, littérature grise et rapports officiels, archives, mémoires et données statistiques, entretiens ou discussions informelles. Ils montrent que le pouvoir est avant tout le produit d’un arrangement institutionnel dans lequel l’ordre économique prime tous les autres.